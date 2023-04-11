國1南下東湖交流道2車追撞 後方路段嚴重回堵 08:082023/04/11 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下東湖交流道處11日上午7時許發生2車追撞，造成後方路段車流壅塞。（圖／翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班族注意！國道1號南下15.4km 、東湖交流段路段，今（11日）上午7時許發生2車追撞，據了解為一輛貨櫃車及自小客車發生追撞，事故占用中間車道，正值上班尖峰時段，該路段一度「紫爆」，造成後方車流嚴重回堵，盼請用路人提前改道。 國道1號南下東湖路段11日上午發生2車追撞，截至上午8時許後方路段呈紫爆。（圖／翻攝高公局） 國1南向岡山路段4車連環追撞 回堵4公里 國1南下下營段5車撞成一團 全線管制封閉 國1離奇車禍 貨櫃「彈起」撞上方標誌牌 直立卡車道中線 #國1 #追撞 #南下 #東湖 #塞車 也許您會感興趣 推薦閱讀 林口聯結車自撞車體翻覆 台15線南下車道一度受阻 16:072023/04/08 社會 收假日上午國道順暢 下午北返13路段有車潮 10:422023/04/05 生活 清明連假倒數第2天 蘇花路廊北返潮恐自午後湧現 10:582023/04/04 生活 國道客運北上追撞大貨車 後方一度回堵1公里 09:222023/04/10 社會 貨車遭撞成廢鐵！國1台南段5大小車追撞 4人受傷送醫 14:542023/04/04 社會 國1湖口段大小車碰撞「轎車遭壓上護欄」 2人傷回堵10公里 16:312023/04/07 社會 雪隧3分鐘內2起事故 一度封閉北上車道 13:392023/04/06 生活 收假車潮湧現 國道北上新竹路段宛如大型停車場 15:512023/04/05 生活 國道5號車流翻轉 今北上恐塞至深夜 12:012023/04/04 生活 國道5號南下39k小貨車突自燃 濃煙高竄駕駛幸運跳車逃生 08:382023/04/11 社會 上班族注意！國1北上圓山段2車追撞 一度回堵6公里 08:192023/04/10 社會 國道自撞護欄翻覆 再遭後車追撞 男子送醫不治 08:482023/04/10 社會 MINI小車遭砂石車擠扁 他「從爛鐵中爬出」畫面震驚萬人 17:402023/04/09 社會 國1驚悚事故！轎車衝落4米高邊坡 5人輕重傷送醫 20:432023/04/04 社會 國道1號中部北上湧車潮 雷區路段又塞了 17:272023/04/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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