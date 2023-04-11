上班族注意！國道1號南下15.4km 、東湖交流段路段，今（11日）上午7時許發生2車追撞，據了解為一輛貨櫃車及自小客車發生追撞，事故占用中間車道，正值上班尖峰時段，該路段一度「紫爆」，造成後方車流嚴重回堵，盼請用路人提前改道。

國道1號南下東湖路段11日上午發生2車追撞，截至上午8時許後方路段呈紫爆。（圖／翻攝高公局）