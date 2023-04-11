詐騙手段層出不窮，尤其民眾個資外洩後更不時會收到奇怪的簡訊或電子郵件，蔡政府為此在去年提出打詐國家隊，整合警察、通信與數位部門進行防詐，但卻遭爆警方針對個資外洩案發函給其餘部會，結果裁罰數竟是0的誇張消息，讓國民黨立委洪孟楷傻眼，怒批「政府部會消極行事，電商平台又如何會盡責把關民眾個資？」

洪孟楷昨（10）日在臉書表示，台灣詐騙猖獗，讓民眾相當不安，如近日全民關注的靜宜大學女大生案，愛情詐騙很可能從原本的網路騙取匯款，到如今結合綁架、被當豬仔賣等，政府應對此多有隄防，但至目前為止僅有NGO與當事人接觸，我政府官員未能掌握。

此外，洪孟楷提到社群平台名人肖像屢遭詐騙集團利用，投放廣告使民眾上當受騙，也讓名人不堪其擾，政府有發現相關情事因主動處理，不能只受理民眾檢舉內容，並與大型社群媒體平台合作，從源頭建立機制進行管理。

「民眾個資把關絕對是防詐的第一步！」洪孟楷指出，蔡政府去年成立打詐國家隊後，警方依規定函送讓民眾個資外洩的電商平台，結果竟然沒有任何一件被裁罰，讓他質疑若政府部會消極行事，電商平台又怎麼會盡責把關民眾個資，「沒有個資詐騙集團如何能利用不同詐騙手法取信於民，所以政府不要只會發送防詐宣傳廣告！」