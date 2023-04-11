Kevin Durant is the 1st 55-40-90 player in NBA history.



Durant 2022-23 | 56% FG | 40% 3P | 92% FT



Credit @StatsWilliams pic.twitter.com/SHmLvJnYFG — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) April 10, 2023

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）達成了前無古人的壯舉，他本季投籃命中率56%、三分球命中率40.4%、罰球命中率91.9%。根據數據專家Kirk Goldsberry分析，杜蘭特是NBA史上首位「55-40-90」的超級射手！

杜蘭特本季因為受傷只出賽47場，下一個球季基於新版勞資協議，個人獎項與聯盟前三隊的候選者必須要上陣65場，因此杜蘭特自嘲「不到65場，這些都不算。」然而各項命中率的競爭門檻是以總命中數來計算，分別是單季命中300次投籃、命中82顆三分球、命中125顆罰球，杜蘭特全數達標。

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）在2015-16球季達成過「50-45-90」的紀錄，而且他該季還是得分王（30.1分），全票當選年度MVP，仍被公認是史上最偉大的射手。

聯盟今年球員的平均命中率為47.5%/36.1%/78.2%，團隊出手88.3次、得分114.7分，比起20年前全面上漲。2002-23球季的聯盟平均命中率為44.2%/34.9%/75.8%，團隊出手80.4次、得分95.1分，可見現代球員的進攻火力非常強大。

杜蘭特前幾日在播客節目提到，他認為1980、1990年代的球員給人防守特別強悍的感覺，但他看了幾場比賽，發現老前輩並沒什麼過人之處，單純只是犯規吹判的尺度不同。以前很多粗暴的惡性犯規沒有被吹，在肢體與肌肉的對抗方面，現在的球員一樣很強壯，不會輸給早年的球員。