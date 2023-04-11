全台鬧雞蛋荒，民眾即便有錢也買不到蛋，一名男網友表示，和女友兩人一天可以吃至少6顆蛋，鬧蛋荒後吃蛋的頻率下降，最近他連續兩次到女友租屋處，發現冰箱內都有紅殼土雞蛋，沒想到竟是包養女友的有錢大叔送的，一個月給2萬生活費，還會送雞蛋當禮物，女友強調沒有發生性關係，僅是陪吃飯、約會等，讓他震驚不已，「我沒想過會因為缺蛋發現女友疑似出軌」。

原PO昨（10）日於論壇《Dcard》指出，和女友都很愛吃蛋，兩人每天早上都會在早餐店吃超過6顆蛋，就連晚上消夜也會一碗泡麵加兩顆蛋，但最近碰到蛋荒，導致吃蛋的機會變少。他說，日前到女友的租屋處，發現冰箱裡有盒紅殼土雞蛋，驚喜地問女友「怎買得到？」對方說是從老家帶回來的。

原PO表示，隔幾天再到女友租屋處，發現又有一盒全新的紅殼土雞蛋，女友說是老家的母親吃不完寄的，他不疑有他把雞蛋帶回自己的住處，還在IG限時動態炫耀在蛋荒時期，擁有雞蛋的快樂。

原PO說，近日他陪女友回老家吃飯，在餐桌上他向女友母親表示感謝，「謝謝阿姨的雞蛋，她（女友）分我很多，很好吃。」豈料女友母親一臉狐疑反問「蛤？什麼蛋？」他看女友的臉色大變，回家路上追問「所以蛋是誰送的？」女友一開始不願說實話，後來才坦承在包養網站上認識2名有錢的大叔，只要陪伴吃飯、出席活動等，每個月就各給2萬元，也會額外送雞蛋當作禮物。

女友說，要付房租、支援家裡，一般打工的薪水根本入不敷出，強調和大叔們沒有發生性關係，原PO坦言真的很震撼，「我沒想過會因為缺蛋發現女友疑似出軌，但我們兩個都不想分手，該怎麼辦？」

原PO的心境曝光，網友也紛紛留言，「為蛋賣身，厲害了」、「約個會2萬沒做別的事你信嗎？我是不信啦！還是你女友長得很漂亮？」、「我覺得會有這種賺快錢的心思，就跟外遇是差不多」、「被糖爹送甜心雞蛋，從現在的世道來看，真的不確定對方是小氣還是大方」、「好啦認真說，我之前一次出去2萬，然後你知道行情價的話，就大概知道女友到底做了什麼事，她有沒有跟對方上床等」。