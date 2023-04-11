清明連假期間機場捷運才接獲恐嚇遭放置爆裂物，遭查出又是「慣犯」陸籍張姓男子惡搞，昨（10）日下午桃園捷運早上及下午，又接獲冒名恐嚇信，揚言要在台北、新北、桃園以及列車上放置炸彈引爆，警方清查後，發現又是張姓男子所為，近日內仍持續加強巡檢當中。但張男卻自恃人在境外連續兩年來持續恐嚇，讓警方痛斥可惡到極點。

根據調查，桃捷行控中心下午4時許向鐵路警察局及台北市、新北市、桃園市警察局、消防局通報接獲不明人士恐嚇，揚言在台北、新北及機捷的捷運站放置爆裂物，由於無明確地點，各單位獲報後只能派員加強各捷運站巡查，目前為止並未發現異常。

警方清查後，發現又是張姓男子冒用一名航空警察局警官的名義，以電子郵件恐嚇她在機捷A12、A13站放置炸彈，另外列車上也有3顆炸彈，昨(10日)下午4點10分將要引爆。

對於該陸籍男子頻頻來亂，警方也只能痛斥實在太可惡，但張男目前在境外，又使用跳板程式，警方也只能加強戒備以對。