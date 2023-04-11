有膽就來！彰化市八卦山卦山村店家將在4月30日舉辦「輪迴渡劫」闖關賽，路線結合南天宮18層地獄、卦山村及八卦山大佛，讓參賽者體驗地獄、人間及天堂的輪迴，過程中還得喝下低酒精調成的「忘情水」「忘情水」、「孟婆湯」，活動以2百人報名為限，已超過60人報名。

活動發起人林建呈在八卦山風景區內的卦山村從事攝影事業，他在彰化市土生土長，小時候就知道八卦山下的南天宮18層地獄，但從沒進去過。

主辦單位試跑南天宮後方小徑。（林建呈提供）

他在卦山村工作後，常常從南天宮後方道路走到卦山村及大佛風景區，走過幾次後，發現他走的路線從18地獄到人潮聚集的卦山村，再到八卦山大佛，這不就是一條串連地獄、人間、天堂的通道，他靈光乍現，想到何不舉辦障礙闖關賽，藉由這樣的活動，讓更多人體驗這3個景點。

「你不入地獄誰入地獄！」這項障礙闖關賽將以「輪迴渡劫」之名，帶領眾生靈闖蕩南天宮18層地獄、卦山村、八卦山大佛。每位參賽者報名費8百元，4月30日分3梯次在南天宮廣場集合。每梯次限時1小時，輪迴次數不限，可挑戰至成功「昇天」為止。

為增加闖關難度，參賽者在南天宮著裝後，需先喝下低酒精調酒的「忘情水」，再進入南天宮2樓18地獄及4樓的「魔界怪譚」練練膽子，緊接前往黃泉路，走到孟婆亭，再來一杯低酒精調酒的「孟婆湯」後進入奈何橋。

有趣的是，參賽者出奈何橋後，抽籤定案今生職業，再前往卦山村設置的人間各職業處挑戰，挑戰成功則昇天，昇天成仙渡劫時需腳踩大量刺激性道具，順利過關即能到達八卦山大佛面前，代表位列仙班，過程中若失敗，則需退回至地獄，再不斷輪迴，挑戰成功昇天、位列仙班。

這項闖關賽因有讓參賽者飲用低酒精調酒，因此限18歲以上報名，目前已有60多人報名參賽。主辦單位指出，參賽者感受到身體不適時，可先在路邊稍作休息，切勿勉強，8百元的票包括輪迴渡劫紀念T恤、幽靈頭巾、忘情水、孟婆湯、南天宮18層地獄門票，完賽者可另獲輪迴渡劫143酒杯、王母盛宴抵換券100元等。