小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電第一季合併營收5,086.33億元，略低於先前業績展望預期，主要是因為智慧型手機及個人電腦等消費性電子終端需求轉弱，客戶的產品進度延遲，導致7奈米及6奈米產能利用率低於預期。除了客戶因季底作帳而有一些晶圓投片及出貨遞延的影響，主要還是因為新台幣兌美元匯率影響。

台積電年初發布的第一季業績展望，是基於新台幣兌美元匯率30.7元假設下，預估新台幣合併營收5,126.9億～5,372.5億元。然而第一季匯率普遍位於30.3元～30.5元之間，因為台積電營收規模龐大，所以出現季度新台幣營收未達標情況。

【1】台積電Q1營收 意外不及格

台積電於上次法人說明會中預期第一季合併營收介於167億～175億美元，在新台幣兌美元匯率30.7元假設下，約折合新台幣5,126.9億～5,372.5億元，較去年第四季下滑14.1％～18.0％，以第一季合併營收5,086.33億元來看，略低於業績展望區間。

【2】央行：美5月升息1碼 維持至年底

美國矽谷銀行（SVB）倒閉危機後，美國聯準會（Fed）放緩升息步調，3月僅升息1碼（0.25個百分點），期貨市場更已出現降息預期。央行外匯局局長蔡烱民10日表示，美國就業市場仍具韌性，市場大多數預測，聯準會（Fed）5月仍會再升1碼，後續將維持利率水準至年底，是否降息關鍵將是勞動市場及通膨走勢。

【3】塔塔收購緯創印度廠 最快月底完成

印度塔塔集團（Tata Group）收購緯創位於南印度的iPhone組裝廠，最新進度傳於4月底完成，收購金額上看6億美元。由於近年來緯創來自iPhone代工營收僅占低個位數比重，業務也處虧損，若該收購案抵定後，緯創雖可能退出iPhone組裝鏈，但預期有助在該業務停損，對財務面帶來正面助益。

【4】馬克宏：歐洲不應成美國追隨者

法國總統馬克宏結束為期三天的中國國是訪問後，在專機上接受政治新聞網站Politico專訪，他提到歐洲應降低對美國的依賴，抵擋成為美國追隨者的壓力，避免因台灣議題捲入中美對抗。

【5】三星砍產能 DRAM傳年減3％

韓國科技巨擘三星電子7日宣布讓記憶晶片部門減產，為1998年以來首次減產。由於未透露減產幅度而引來外界諸多揣測。銀河-聯昌證券（CGS-CIMB）分析師李秀彬（Subin Lee音譯）最新報告預測，三星電子今年DRAM產量可能減少3％，這將會導致半導體產能因此減少6％。