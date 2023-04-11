共軍環台演習末日上演多個首次罕見壓軸任務。（大陸央視）

大陸《北京青年報旗下》政論公號「政知道」消息，共軍東部戰區日前消息披露，8至10日在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習末日，東部戰區拿出了三個罕見「壓軸」科目。火箭軍飽和攻擊海上移動目標，採取周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。

政知道稱，在此前歷次對台演訓活動中，解放軍常導兵力（火箭軍）已多次亮相，但解放軍首次證實，可進行「火箭軍打擊海上移動目標」演習。

「區域拒止」能力是解放軍近些年著力打造的新質戰力。其中，「彈道飛彈打擊水面移動目標（航母）」能力作為「區域拒止」核心，被公認是火箭軍獨步天下的「殺手鐧」。

相比巡弋飛彈，彈道飛彈具備速度快、射程遠、突防能力強等優勢。可傳統的彈道飛彈由於飛行航跡相對固定，只能對固定目標進行打擊。而火箭軍突破了通信、材料等諸多瓶頸，解決了彈道飛彈在末段衝刺時偵搜並追擊移動目標難題，獨創並裝配可以打擊海上移動目標的彈道飛彈。其中，東風-21D、東風-26此前已公開展示其打擊效能，被譽為名副其實的「航母殺手」。

軍事評論員宋忠平解讀，火箭軍打擊海上移動目標，主要針對就是域外勢力的航母等大型水面艦艇。火箭軍這一「殺手鐧」，目前，現有的艦載防空系統無法進行有效攔截。「大彈量、多波次」，顯然是在驗證火箭軍對海上移動目標發起飽和攻擊的能力，在這樣的火力精度、密度下，防禦體系完備的航母戰群也難以遁逃。火箭軍已經在鄰近海域構築起了可靠、有效的拒止屏障。

他表示，解放軍在演習中展示「殺手鐧」並官方通報證實，震懾意味顯而易見，屬意料之中。另外，在聯合演訓中進行相關演練，本身對提升火箭軍戰力也是不可或缺的好機會，對優化作戰流程有著重要意義。加之近日美國尼米茲級航母戰鬥群正臨近海域，共軍此舉拿敵練兵的意味也很明顯。

政知道表示，同樣首次出現在對台演訓通報的是突擊「疏泊艦船」：

東部戰區4月10日披露，當天，戰區海軍多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。

「針對性開展突擊疏泊艦船」，何為「疏泊艦船」？

台海網披露，去年5月，解放軍遼寧艦航母編隊曾在台島以東約300公里海域演訓。報導引述分析人士觀點稱，該海域正是國軍艦艇戰力保存的「疏泊」區域。

宋忠平解釋稱，疏泊有疏散停泊之意。現代海戰中，交戰方為了避免艦船在第一波攻勢中消耗殆盡，或會將部分艦船疏散停泊至相對較遠海域，伺機而動。若戰局有利，疏泊艦船或介入戰鬥進行支援，若戰局不利，疏泊艦船可逃離戰場。

「顯而易見，台（國）軍疏泊艦船不論是介入還是逃跑，解放軍都是不會允許的。」宋忠平表示。

政知道指出，首次出現還有山東艦航母編隊參演：10日山東艦航母編隊位台島以東遊弋待戰。宋忠平解讀稱，美海軍尼米茲級航母編隊正在臨近海域挑釁，日前已前出西太平洋的山東艦編隊加入環台演訓，無疑是正面回應，展示解放軍的意志、決心和能力。

他分析，解放軍航母編隊在台海遂行任務，不但要抗衡域外勢力的水面力量，同時也是解放軍對台海實施聯合封鎖的不可或缺的力量。另外，從戰術角度來看，依靠解放軍岸基力量、部署在台灣海峽中的海空力量，無法對台島東側山區的高價值目標形成有效威懾。「能遊弋至台島以東海域的航母編隊，依靠其艦載機和飛彈等裝備，可有效打擊台島東側山區中的目標。」

宋忠平表示，回顧三天演訓活動，相比去年夏天演訓，針對性更強，科目也更加完整。「我們不光要看到很多新式裝備、新的演習科目被編入此次活動，同時也要看到體系作戰下解放軍的快速反應能力。」

大陸軍事科學院大校研究員趙小卓還對媒體總結稱，此次演練禁閉的力度更大、兵力運用更加靈活、實戰的意味更濃。