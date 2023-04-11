中磊3月營收為53.4億元，較去年同期營收48.1億元，年增率11%；累計第一季營收達新台幣156.6億元，相較去年同期營收126.7億元，年成長率達24%，單月及單季營收創同期營收新高紀錄。

中磊表示，目前網路已是生活之必要服務，各國積極布局數位基礎建設，帶動網通設備升級需求。中磊針對新技術加強投資，提供客戶全方位的寬頻解決方案，包括光纖接取設備、DOCSIS 3.x/4.0 Cable產品、商用網通設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品。

此外，中磊全球佈局有成，新興市場如印度、拉丁美洲及東南亞等皆有斬獲。在產能規劃方面，建構多元且彈性的生產據點，服務全球電信客戶，並配合客戶需求，持續擴增菲律賓新廠產能。中磊將持續與客戶深度合作，強化競爭利基，整體營運成長可期。

以2023年來說，儘管上半年產業持續調整，但中磊看好下半年市占率會進一步往上，非家用產品的新應用也將發酵，今年營收仍會成長，更重要的是產品組合的優化，會帶動毛利率往上，也會維持費用控管，提升營運效能。整體來說，毛利率、營益率看升，今年獲利成長幅度將勝營收。