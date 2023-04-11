受惠全球軍事國防支出增長與基礎建設長期需求的支撐下，訂單能見度高且優於往年平均，因應在地營運成長及跨域行銷機制，逐步落地貢獻營收。耕耘已久的強固型筆電，也逐漸發酵，另外配合客戶需求，積極開發新領域應用，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局持續發酵，累積很強的營收獲利成長動能。從市場需求來看，國防、汽車檢測維修、新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防、公共安全。另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務、AIoT、類比轉數位通訊、5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。