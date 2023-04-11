美股主要指數中，道瓊漲101.23點或0.30%，收33,586.52點。NASDAQ跌3.6點或0.03%，收12,084.36點。S&P500漲4.09點或0.1%，收4,109.11點。費城半導體漲55.21點或1.80%，收3,126.97點。

標普500指數中11個主要類股，有6個收高，工業類的漲0.9%最多。不過，通訊服務跌0.69%最大。另外，5大市值股方面，微軟跌0.76%，蘋果跌1.60%，谷歌母公司Alphabet跌1.83%，特斯拉也跌0.3%。

晶片類股多數走高，AMD上漲超過3%，NVIDIA也漲2%。因三星已宣布減產，美光飆漲8%創兩周新高，亦創13個月最大漲幅。不過，英特爾收跌近1%，吃掉本月迄今漲幅。台積電ADR盤中一度大跌超4%，最後收跌超過1%，接近4周新低。

美股7日休市，但美國政府卻公布3月就業報告，勞動市場成長依舊強勁。因此，也提高聯準會在5月既定會議時，可能將政策利率再上調25個基本點，也就是1碼的可能性。

同時，芝加哥商品交易所CME的FedWatch預估，市場目前有72%也認為聯準會下個月還會再升1碼。聯準會的目標，是要把目前在6%的通貨膨脹，壓低至2%目標價。

本周觀察重點，是美國時間13日與14日預訂發布的最新CPI（消費者物價指數）以及PPI（生產者物價指數），藉此可更全面性了解美國3月通膨發展。同時在14日，美國3大銀行，花旗、摩根大通以及富國銀行將為超級財報周拉開序幕。

根據路透社統計，截至7日為止，市場預計標普500中的成分股，獲利可能會年減5.2%，與本季初預期或將成長1.4%，雙方是南轅北轍。分析師認為，這也是一個另類好消息，因為期望低自然就不太會收到傷害。

紐約證交所當中，上漲族群與下跌的比例為1.63比1。同時，那斯達克則是1.39比1。標普500中，只有兩檔股票創52周新高，沒有創下新低的。那斯達克中，有50檔創新高以及155個新低。至於美國證交所成交量為90.9億股，略顯清淡，因過去20個交易日的均量為122.8億股。