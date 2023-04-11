近日備受關注的電影《捍衛任務 4》自上映以來深受觀眾好評，片中飾演失明殺手的甄子丹表現十分搶眼，戲份僅次於男主角基努李維（Keanu Reeves）。而從小習武的甄子丹近日上傳一段11歲時耍雙節棍的畫面，相當有架勢，被網友狂讚彷彿李小龍再現。

甄子丹在微博公開從小的練武片段，可見見得他每個時期的不同階段的習武成果，兒時的他身子瘦小，但揮動雙節棍動作流暢有力，絲毫不輸給大人。他在青年時期，一身精實肌肉，熟練的耍長棍及大刀，瀟灑俐落，已經有武打明星的架式。

影片曝光後，網友紛紛留言大讚：「很敬佩不渝初心始終如一堅持自己的熱愛的人」、「彷彿李小龍再現」、「丹哥什麼時候再出動作電影啊，殺破狼和導火線我覺得簡直是動作天花板啊」、「丹哥太帥了」、「踢腿動作非常瀟灑」、「偶像李小龍和甄子丹先生是我的動力來源！」、「台上一分鐘，台下十年功」。

事實上，甄子丹日前在美國宣傳電影「捍衛任務4」上名嘴Jimmy Kimmel的節目被問到「跟成龍對打誰會贏？」他妙回笑稱：「我老了但他更老」（I'm old but he's older），更以英文長輩（seniority）來稱呼對方，笑翻主持人及現場觀眾。