宜蘭1輛小貨車今（11日）上午7時40分行經國道5號南下39.1K處時，車子突然起火燃燒，冒出濃煙。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭1輛小貨車今（11日）上午7時40分行經國道5號南下39.1K處時，車子突然起火燃燒，冒出濃煙，消防局獲報後即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，迅速於7時58分撲滅火勢，所幸駕駛自行逃出未受傷，詳細原因有待釐清。