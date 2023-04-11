國道5號南下39k小貨車突自燃 濃煙高竄駕駛幸運跳車逃生 08:382023/04/11 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭1輛小貨車今（11日）上午7時40分行經國道5號南下39.1K處時，車子突然起火燃燒，冒出濃煙。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭1輛小貨車今（11日）上午7時40分行經國道5號南下39.1K處時，車子突然起火燃燒，冒出濃煙。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 宜蘭1輛小貨車今（11日）上午7時40分行經國道5號南下39.1K處時，車子突然起火燃燒，冒出濃煙，消防局獲報後即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，迅速於7時58分撲滅火勢，所幸駕駛自行逃出未受傷，詳細原因有待釐清。 林口聯結車自撞車體翻覆 台15線南下車道一度受阻 魚貨車國道1自撞護欄翻覆 鮮魚散落車道車流回堵1公里 MINI小車遭砂石車擠扁 他「從爛鐵中爬出」畫面震驚萬人 #宜蘭 #國道5號 #39 #南下 #公里處 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒駕自撞車轉180度著火 駕駛大難不死僅36％燒燙傷 17:352023/04/10 社會 宜蘭大南澳環頸雉變跛腳疑遭獵捕 縣府啟動調查 19:532023/04/06 生活 河裡可愛小鴨遭人撈起把玩 宜蘭農業處展開調查 13:592023/04/10 社會 真的極臭！整車豬屎水「沿路灑」 雙載騎士遭噴濺 在地人氣炸 23:242023/04/06 社會 租千萬超跑「小牛」跑北宜 衝撞對向機車撞毀車頭 15:082023/04/10 社會 雪隧3分鐘內2起事故 一度封閉北上車道 13:392023/04/06 生活 收假了 國道5號北上車流預估傍晚紓解 10:592023/04/05 生活 離職員工怒控代墊逾30萬討不回 蘭智遭諷「代墊基金會」 15:362023/04/09 社會 歷經5次流標 宜蘭縣立圖書館今開工 12:542023/04/08 寶島 南花蓮交通命脈啟動重建 新玉里大橋預計2027年完工 15:522023/04/09 生活 綠博開幕11天裝置藝術已壞10多個 民眾直呼「太沒公德心」 21:002023/04/10 生活 國1南下東湖交流道2車追撞 後方路段嚴重回堵 08:082023/04/11 社會 羅東博愛醫院這樣做 肝癌末期患者出現一道曙光 14:442023/04/06 健康 國1后里至大雅拓寬案 12.5公里造價114億元 17:182023/04/07 寶島 高雄市區通勤399月票27日上路 18日開放申請會員綁卡 17:442023/04/10 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。