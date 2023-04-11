宜蘭1輛小貨車今（11日）上午7時40分行經國道5號南下39.1K處時，車子突然起火燃燒，冒出濃煙。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）
宜蘭1輛小貨車今（11日）上午7時40分行經國道5號南下39.1K處時，車子突然起火燃燒，冒出濃煙。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭1輛小貨車今（11日）上午7時40分行經國道5號南下39.1K處時，車子突然起火燃燒，冒出濃煙，消防局獲報後即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，迅速於7時58分撲滅火勢，所幸駕駛自行逃出未受傷，詳細原因有待釐清。

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