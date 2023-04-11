中部一名補習班老闆因懷疑前妻與一名補習班陳姓老師交往，醋勁大發之下，竟私下拿鐵棍毆打陳男，還逼迫對方簽下300萬本票，甚至拍下對方裸露陰莖照片，藉此勒索100萬，事後還將照片傳給前妻說「聽說是補習班的姦夫」等話，法官判補習班老闆1年6月徒刑，須賠償對方44萬3千多元。

判決書中陳男主張，施暴的老闆在開補習班，前妻是班主任並聘用他為英語老師，但老闆懷疑他與前妻交往，在108年8月26日私下邀他到補習班，拿鐵棍毆打他，導致右肘擦傷、右肩挫傷、左上背部挫傷併，還逼他簽下100萬元本票3張，強行拍攝他裸露陰莖照片，勒索100萬，否則公開照片，後來江男拿本票申請強制執行，他因此損失財產14多萬元，他為此求償134多萬。

但是補習班老闆否認毆打陳男、脅迫簽署本票及拍攝裸照等行為，稱陳男簽發三張本票及交付6萬現金，是因為要成為補習班責任合夥制老師的合夥金；但法官認為陳男簽署300萬本票與原本投資100萬的金額相差很大，且陳男當天確實有遭毆受傷，可見他當時並非在平和氣氛下，於自由意思簽立本票。

法官還發現補習班老闆於在108年8月30日15時以LINE傳送一名男子裸露下腹與陰莖的照片，並說「聽說是補習班的姦夫」、「教英文的，國中，在○○○○國小附近」等語給前妻，有對話截圖在卷佐證，二審刑事庭依傷害、恐嚇取財罪判刑1年6月，此外還須償還對方14萬3千多元財產損害和30萬精神撫慰金。