大陸《環球時報》11日報導，因流感和肺炎推遲至當地時間11日首途訪中之旅的巴西總統魯拉，如果成行，將是他第三次對中國進行國是訪問，也是他今年1月就任總統以來首次出訪域外國家。巴西專家受訪認為，魯拉此次訪中表明兩國將繼續深化元首外交，開啟中巴雙邊關係的新時刻。

魯拉訪中期間，巴西UOL網站8日展望稱，兩國有望在科技領域簽署一系列交流合作協定。巴西《環球報》稱，中國政府可能宣布最新投資巴西及開放巴西山核桃、芝麻等農產品市場。

巴西《經濟價值報》網站報導，此訪還將討論巴西加入共建「一帶一路」倡議的議程。「巴西247網」報導，巴西總統府社會交流祕書處負責人皮曼達透露，貿易使用非美元的當地貨幣結算，也是此次巴中雙方領導人會晤時將要討論的重點議題。

「魯拉此行不只關注雙邊貿易，更重要的是借助巴中的夥伴關係實現巴西的戰略願景。」《環球報》舉例稱，中國對「綠色技術」的投資，不僅可以幫助巴西 「再工業化」，還將幫助巴西實現適應當今世界發展的「新工業化」。

此前外媒報導稱，魯拉此次訪中將率領龐大的代表團。訪中計畫推遲半個月後，原本規模龐大的代表團又擴充了。巴西公布的第一分訪華代表團名單中包括多名內閣部長、州長、27名議員和240名商界領袖。而最新公布的隨團出訪人員名單將再添12名巴西聯邦參議員、眾議員。據巴西媒體報導，目前巴西參議長帕切科已明確將陪同總統訪中。

巴西環球網透露魯拉訪中的行程稱，魯拉抵達中國首站由原計畫的北京改為上海，出席前總統羅塞夫擔任金磚國家新開發銀行行長的就職典禮，並參觀科技公司華為和剛剛落成的書贊桉諾研發與創新中心。

巴西—中國研究中心主任卡瓦略接訪表示，魯拉總統此次訪華釋放出強烈訊號——他對發展元首外交十分感興趣。他說，當前世界形勢錯綜複雜，鑒於俄烏衝突和美國在國際舞台上的所作所為，巴西和中國在致力於發展多邊主義層面有著共同目標。魯拉或將在訪問中重申巴西對多邊機制和國際組織的承諾，中巴將不斷深化在包括金磚機制下的雙邊和多邊合作。

法新社10日引述巴西外交部長毛羅·維艾拉的話稱，魯拉此行的議程還有討論俄烏衝突，希望推動他倡議的和平方案。卡瓦略表示，魯拉2月訪美時提議成立「和平俱樂部」，成員包括金磚國家的中國、巴西、印度等，説明俄烏雙方啟動對話、和談。「魯拉總統明確表達了希望俄烏衝突盡快結束的願望，這樣的觀點十分重要，巴西和中國一樣支持和平。」