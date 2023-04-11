「一代性感女神」港星邱淑貞，1999年嫁給身家超過百億的富商沈嘉偉，婚後育有三女，之後她便逐漸淡出演藝圈並將重心放在家庭，近年來鮮少出席公開活動的她，日前被網友捕捉到與家人現身迪士尼，打扮休閒的邱淑貞身材看似有些發福，但皮膚狀態依舊緊緻白皙，甚至更勝她年輕的時候。

一名網友日前在迪士尼巧遇邱淑貞一家人，可見邱淑貞將頭髮紮起戴著太陽眼鏡，穿著黑白條紋上衣，揹著一只愛馬仕黑色側背包，打扮得相當低調且休閒，雖照片中的邱淑貞的身材明顯圓潤了不少，但值得注意的是素顏的她皮膚依舊白皙光滑，狀態相當好。

邱淑貞身形明顯圓潤許多。（圖／擷取自小紅書）

照片曝光後，雖有部分人感嘆「女神變樣了，以前可是顏質天花板」但多數網友仍認為「女神還是很漂亮的」、「感覺變化不是很大啊」、「就是正常的媽媽樣呀」而也有粉絲提出應該是拍攝角度問題「這是抓拍，也沒講究角度，誰這樣拍都不會好看」甚至替偶像反駁「你也會說是當年，再看看人家現在幾歲了？你到了她這個年纪看你變成什麼樣了？」

事實上，當年邱淑貞憑藉魔鬼身材與精緻的五官深受影迷喜愛，1988年踏入影視圈的她，首部電影就是與劉德華合作的《最佳損友》，1992年她一改其過往清純形象，在電影《赤裸羔羊》中性感大膽的演出，奠定她「性感女神」的地位，她更憑該電影獲得香港電影金像獎最佳女主角提名，之後主演的《不道德的禮物》及《愈快樂愈墮落》也獲得同獎項提名。