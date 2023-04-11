亞太電數位門市24小時不打烊、最快10分鐘門號立即開通，迄今已累積服務超過10萬用戶，用戶可於線上完成申辦流程後，使用自然人憑證或晶片金融卡，於全家、萊爾富多媒體事務機進行數位驗證，並購買門號卡完成門號開通，提供絕佳的便利性。即日起新增全台擁有超過2700萬存戶的「中華郵政」晶片金融卡，提供消費者更便捷的數位驗證服務。

亞太電數位門市於5月28日前推出限時快閃優惠，新申辦/攜碼388全速上網吃到飽方案，約期24期，享4G不限速上網吃到飽、網外/市話免費70分鐘，加碼送1200元全家購物金，符合新朋友資格者再多享500元購物金，換算後合約期間內每天花費不到11元，就可享有上網吃到飽的超值優惠。

另外，亞太電實體門市同步祭出特惠活動，新申辦/攜碼/續約999元(含)上5G極速升等單門號方案，即可獲得2,000元Gt購回饋金，搭配精選商品折扣後，同時，申辦購機約選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」一整年更只要1,170元起。