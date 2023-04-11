馬爾帕斯在記者會上表示，上修全球2023年經濟成長預測，是由於中國從新冠疫情封鎖中復甦的前景已經改善。

3月底世銀已經將中國今年經濟成長預測從1月「全球經濟展望報告」中所預估的4.3%上修為5.1%。

馬爾帕斯表示，包括美國和歐洲等已開發經濟體的表現，也比世銀1月時的預測好一些。

不過這位即將卸任的世銀總裁提出警告，銀行業的動盪和油價上漲，可能會再次給2023年下半年的增長前景帶來放緩壓力。銀行「資產負債期限錯配」（maturity mismatch）的問題需要一段時間才能解決，銀行可能在企業信貸上縮手，進而導致經濟增長放緩。

馬爾帕斯並表示，本周世銀與中國官員舉行的技術會議將有助於在推進窮國急需之債務減免議題上「破冰」，中國還能以相當低的成本為其貸款機構贏得一些政治分數，「從他們機構的角度來看，這並不是一個很大的數目，而從經濟和政治的角度來看，這麼做對中國有利」。

在另一場會議上，馬爾帕斯和國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）都表示，緩慢的中期增長前景對開發中國家來說是一個問題。

國際貨幣基金日前預估，受到所有已開發經濟體持續走緩拖累，今年全球經濟增長率恐將不到3%，未來5年的全球成長率約為3%，創下1990年代以來最低的中期預測。當時喬治艾娃警告，由於地緣政治緊張升高、通膨居高不下，強勁的復甦遙遙無期。

馬爾帕斯並表示，要創造就業機會和緩解貧窮國家的經濟移民就需要更高的經濟增長，但他也表示，資本正淨流出開發中國家，隨著利率正常化，這種流動需要逆轉。

國際貨幣基金組織將於周二發布最新經濟預測。

世界銀行的預測往往偏低一些，因為該銀行是基於市場匯率估算，而國際貨幣基金的預測是基於購買力平價匯率。