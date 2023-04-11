女星鄭靚歆日前曬出親密照，大方出櫃認愛德國正妹網紅Aky，身為母親的57歲美魔女胡文英，更是大方祝福女兒，並在PO文底下留言：「要幸福唷」，未料卻遭許多酸民開嗆，對此，她則是霸氣護女反擊：「你們憑什麼插足別人的人生」。

胡文英日前才開心對女兒的戀情獻上祝福，未料卻遭反同人士怒嗆是傷風敗俗，更直指「同性戀是一種病，得去看醫生」，她表示看到這些字眼，忍不住內心的熊熊怒火，直接怒嗆：「你們憑什麼插足別人的人生」，認為這些人接不上世界軌道，只會停滯在封閉的狹隘空間，並且一昧指責別人，讓她忍不住感嘆：「替你們的人生感到悲哀」。

胡文英強調自己的家庭不僅快樂和諧，更互相扶持走過人生低谷，因此無法容許外界對寶貝女兒做出批評，甚至用言語踐踏侮辱，她更直接撂下狠話：「我絕對會第一時間站出來保護她，捍衛我的寶貝」，對此，網友紛紛留言力挺：「日子是自己過，何必在乎他人言語」、「這真的沒什麼！孩子開心又沒做壞事，為何不支持」。

胡文英PO文看的出來護女心切，但仍不忘大露傲人魔鬼身材，只見她穿著黑色蕾絲睡衣坐在沙發上，深V剪裁露出渾圓北半球及深邃事業線，全身雪白肌膚更是一覽無遺，接著擺出各種撩人姿勢，眼神更是對著鏡頭頻頻放電，讓所有網友看了鼻血狂流，捨不得將視線移開。