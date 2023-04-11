大學選填系所攸關未來出路，一名台大材料系研究所畢業的男網友抱怨，念材料系根本是自毀前程，即便讀到材料系博士班，在台積電的底薪也不過7萬8000元，直呼「畢業幾乎等於失業」，貼文釣出不少苦主認同，感嘆「有讀過材料的就懂」。

原PO昨（10）日於論壇《Dcard》指出，最高學歷是台大材料科學工程學研究所，認識的學長姐念到材料系博士班畢業，到台積電就職，一個月底薪也不過7萬8000元，向網友喊話「科系選材料系，真的是自毀前程，麻煩把它當作最後一個志願。」若考上台大材料系，也建議放棄重考。

原PO認為，逢甲大學雖不及台大，但若是讀逢甲大學電機系，畢業後出入還比台大材料系還多，「聽我的，人生只有一次，不要不信，材料系畢業幾乎等於失業。」

貼文曝光，釣出不少過來人留言，「你說的沒錯，有讀過材料的就懂，如果不想花一個晚上在玩金屬塊的話，真的不推材料系」、「化工、化學、化材、材料等這些科系是一家親」、「確實！我當初是台大材料系跟成功大學電機系在選，後來選成大」。

但也有一名曾經讀台大材料系的女大生說，後來轉到工程學系，才發現材料系的考試像天堂，都是考古題，作業又少，不像其他系所作業多，考試像在考智商。