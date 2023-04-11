余天和李亞萍的二女兒余苑綺去年8月不敵癌症病魔逝世，享年39歲，昨(10日)是余苑綺辭世後的第一個冥誕，昨余祥銓在臉書曬出懷念二姊的影片，可見有余苑綺生前和家人溫馨互動的點滴，最後更可見李亞萍到女兒的塔位前向女兒說生日快樂，並強調余苑綺是他們一家人的驕傲，相信他們有天會再見面，讓人看了鼻酸。

余苑綺8年多前被醫生告知罹患大腸癌，經過70多次化療後，癌細胞仍不斷擴散，她勇敢和病魔奮鬥到最後一刻，去年8月在醫院離世。余祥銓曾透露父母仍走不出悲痛，常在家裡獨自哀傷，余天更是一度拒絕到塔位看女兒，以免觸景傷情，今年3月他更突然缺席台北海洋科技大學校慶活動，該校董事長林世宗和余家有好交情，表示余天仍陷在自責心情中，認為自己空有人脈資源，卻救不了孩子。

李亞萍到余苑綺塔位祝女兒生日快樂。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

而李亞萍日前上節目《來吧！營業中2：星之沙龍》和謝金燕同台，仍陷在喪女之痛的她，見到昔日老友豬哥亮的女兒，李亞萍久違的打開了話匣子，先是貼心問候謝金燕的母親和姊姊如何？謝金燕則回都很好，李亞萍則難過表示：「我真的是，我沒有沒辦法度過去......」，並坦言至今沒有夢到過余苑綺。

聞此，謝金燕堅強哽咽說說：「阿姨，妳不要再講，我在錄影，我不可以哭。」並希望李亞萍要保重自己身體。而昨逢余苑綺冥誕，余祥銓寫下：「2姐生日快樂，我和爸爸媽媽小朋友們一切都好，你在天上可以放心，我們永遠愛你」，最後還有李亞萍到余苑綺塔為替愛女唱生日快樂歌的片段，引來粉絲說：「綺綺，想妳了，生日快樂」、「So heartbreaking 」、「祝妳生日快樂，永遠做個快樂的天使」、「最堅強的媽媽生日快樂」。