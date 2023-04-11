●SpaceX老闆馬斯克表示，原訂本周發射太空船的計畫，將延至4月下旬。SpaceX原本計畫在美國德州南部，發射1支載有394呎太空船的火箭升空，測試運送太空人以及把重裝備運至太空，做為日後登陸月球以及進軍火星等之用。馬斯克指出，發射將改在4月第3周進行，美國政府指出，發射日期暫定在4月17日。

●特斯拉今年內第5次下調Model S/X/Y/3的美國售價，推出新的低價Model Y AWD車款，售價為49990美元。富國銀行估算，特斯拉毛利率僅18.3%，低於之前預估值至少20%。不過，若售價不要這麼低，加上調整固定成本的話，特斯拉就可提升毛利率。

●數據顯示，全球首季個人電腦出貨量為5690萬台，年減29%。同時，蘋果上1季的個人電腦出貨量，則是年減40.5%。有消息傳出，蘋果首款AR（擴增實境）以及VR（虛擬實境）產品，可能要延到6月才量產。

●美國商品期貨交易委員會（CFTC）指出，因高盛未能完整披露衍生性商品情報，需繳交罰金1500萬美元。根據CFTC公告，高盛在2015以及2016年間向客戶出售一款叫同日交換（same-day swap）衍生性金融產品，CFTC認為，高盛沒有向客戶解釋清楚商品架構故要受罰。不過，高盛股價沒受影響，反而收漲0.79%。