台灣已是高齡社會，目前65歲以上者每13人就有1人失智症，80歲以上者更是每5人就有1人失智。神經內科醫師表示，根據美國一項50萬人的大規模研究，頻繁運動、多做家事、進行社交這3件事能有效降低失智症發生率。其中，運動可降低35%的失智症風險，醫師最推薦「1走法」，不只大降智風險、改善神經與血管功能，還能降低中風機率。

雙和醫院神經內科主任陳龍在《名醫觀點》YouTube中表示，很多長者隨年紀增長開始出現健忘症狀，擔心自己是否已失智，最近刊載於《美國神經學學會期刊》的一篇針對50萬人的研究指出，頻繁運動、多做家事及社交能有效降低失智症發生率。

他表示，該研究指出，運動可降低35%的失智症風險，而最簡單的運動為走路，但走路步伐要夠大、速度要夠快到讓人心跳加快、有微喘的感覺較佳，不過，若一開始肢體協調感不佳也無妨，可從小步伐逐漸加大步伐。

為了增進社交行為，陳龍建議，民眾在進行走路這項運動時，最好找人一起進行，因為邊走邊聊天，可訓練大腦，並可互相激勵能走得更遠、更久，「多動才能增進自己的肌肉協調感，並可改善神經、血管功能，以避免失智症，甚至降低中風機率。」