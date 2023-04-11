蔡英文總統過境美國返台後，中國大陸在8日展開3天環台軍事演習，立法院朝野黨團今共同聲明，針對中國大陸當局對我國進行大規模軍演，升高區域緊張情勢。

立法院朝野黨團發表共同聲明，中國當局以蔡英文總統出訪邦交國及過境美國為藉口，在台灣周邊進行大規模軍演，破壞兩岸現狀，造成區域緊張情勢升高，嚴重破壞國際秩序。立法院代表台灣2300萬人民向中國當局表達嚴正譴責與抗議，並要求中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇。

中華民國總統出訪友邦，過境美國，為多年來的外交慣例，並獲得國際社會的支持，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九至蔡英文總統已經有51次，不因政黨輪替而改變。中國當局以軍事演習為手段，欲阻止我國元首外交，屢次傷害台灣人民感情，嚴重威脅區域的和平與安全，也違反聯合國憲章最基本的原則。

中華民國為主權獨立的國家，這是台灣海峽兩岸多年來的現狀與事實，台灣人民與政府有權與其他國家進行正常交往，並透過國際參與對國際社會作出貢獻，中國當局無權阻撓，也無法改變台灣人民走向世界的堅強意志。

立法院感謝國際友邦長期關注台海和平及支持台灣走向國際。立法院共同聲明代表我國人民對中國軍演的嚴正抗議，並呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。