Bad news for our enemies:



B. Lowe is HOT pic.twitter.com/sNHhkn5dsG — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 11, 2023

坦帕灣光芒接連橫掃3支球隊，11日迎戰勁敵紅襪，驚險以1比0完封，達成開季10連勝！光芒前面痛宰的老虎、國民、運動家都是肉腳球隊，此戰碰上紅襪差點就打不出去，雖然靠著布蘭登羅（Brandon Lowe）的陽春炮獲勝，但是「開季連贏對手4分以上」的百年紀錄就此止步。

無論如何，光芒還是創下了1987年以來最長的開季連勝紀錄，超越2003年皇家的開季9連勝。美聯/國聯時代的紀錄是1982年勇士、1987年釀酒人共同保有的開季13連勝。

光芒以牛棚車輪戰迎敵，對抗紅襪先發投手派維塔（Nick Pivetta），雙方都投得很好，形成一場投手戰。紅襪全場僅3安與兩次保送上壘，光芒擊出5支安打。

第8局下紅襪換投手馬丁（Chris Martin），布蘭登羅在兩好球沒有壞球的劣勢，頑強纏鬥到第10球，兩好三壞時出大棒咬中進壘的四縫線，右外野404呎的致勝全壘打！光芒前一場也是他對運動家轟了滿貫全壘打。

有光芒球迷在場邊高舉「162勝0敗」的標語聲援，可悲的是光芒打得這麼好，主場觀眾人數只有13470人，僅在開季兩戰突破2萬人。2020年疫情以來，光芒過去兩季的觀眾人數是美聯倒數第2，只贏過擺爛的運動家，好消息是平均進場人數從2021年的9000多人增加到去年的1.4萬人。