一名48歲吳姓男子駕駛自小客車，今天清晨4時49分許行經桃園市平鎮區中豐路莊敬段與三興路口時，因不明原因暫停路口，之後向前行駛自撞中央分隔島，導致車輛翻覆受困，警消人員到場救援，發現駕駛身上並無明顯外傷，但已經沒有生命跡象，消防人員送往醫院搶救當中，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。

男子車停路口突然自撞分隔島翻覆。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

警方表示，現場監視器畫面拍到吳男先是將車輛停在路中間，之後緩慢向前行駛自撞分隔島翻覆，導致車輛四輪朝天，警消人員獲報趕往將人救出，至於是否酒駕，目前仍待醫院抽血檢測中。