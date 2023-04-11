🌋 The mighty #Shiveluch volcano in Russia's Kamchatka has gone full eruption mode - volcanic ash emissions has reached 20km, right into the stratosphere. #HappeningNow



Gorgeous video of the ash cloud to remind us of the beauty and the force of nature 👇 pic.twitter.com/eQ6TNgfLR1 — Russia 🇷🇺 (@Russia) April 10, 2023

俄羅斯堪察加火山噴發應急小組表示，俄國遠東地區堪察加半島的舍維留奇（Shiveluch）火山今天清晨噴發，火山灰衝上10公里高，對航空交通構成的威脅增加。

路透社報導，堪察加火山噴發應急小組（Kamchatka Volcanic Eruption Response Team）發布了航空火山觀測站通知（Volcano Observatory Notice for Aviation）紅色警報，指出有「一大片火山灰雲」往火山西方移動，火山灰隨時可能噴至15公里高，「持續發生的活動可能影響國際與低空飛行的飛機」。

烏斯季－堪察茨基區（Ust-Kamchatsky）市政首長邦達倫柯（Oleg Bondarenko）在通訊軟體Telegram發文寫道，由於火山灰雲擴散至火山周圍數十公里處，地方當局關閉學校並命令附近村民待在室內。

舍維留奇火山是堪察加半島（Kamchatka Peninsula）最大且最活躍的火山之一，過去1萬年來約有60次重大噴發，上一次大噴發是在2007年。

舍維留奇火山有兩個主要部分，科學家通報較小的小舍維留奇（Young Shiveluch）最近數月極度活躍。小舍維留奇最高峰達2800公尺，是從3283公尺高的老舍維留奇（Old Shiveluch）延伸而出。

邦達倫柯表示，舍維留奇火山上午6時31分噴發，火山灰雲擴散到相距超過70公里的克柳奇村（Klyuchi）與科濟列夫斯克村（Kozyrevsk），火山灰已經開始落在克柳奇村與兩村之間的梅斯科耶村（Mayskoye），「政府建議居民待在室內並避免不必要的旅行」。