隨著總統蔡英文過境美國與美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，中國大陸旋即在4月8日舉行為期三天的環台軍演，航空母艦「山東號」也配合演訓，外界視為陸方藉此展現從東部侵擾台灣的能力。對此，前空軍副司令張延廷今（11）日表示，大陸已具三面封控台灣的能力，國軍不要再夜郎自大。

張延廷在廣播節目《POP撞新聞》指出，台灣現在沒有興建防禦，只會吹牛，建軍要一步一步，料敵從寬、律己從嚴。不能老把別人當紙糊的，結果自己都是一群草莓兵，且前陣子還發生士兵跑到對岸、外島沒肉等事情。張延廷痛批，輕敵就是敗戰的開始，台灣現在還不把別人當一回事「夜郎自大」，只有義和團的心法，阿Q式的精神。

另對於主持人黃暐瀚詢問，未來大陸是否有可能在台灣海峽南北兩個出口放置航母，再加上來自本土的軍事襲擾，形成三面夾擊之勢。張延廷直言當然有可能，陸方現在的用兵模式就是先奪取制空權，接著拿下制海權，如此一來整個台灣就被封控了，後續要登島作戰就順水推舟。

而對於蔡政府在近兩次陸方軍演的表現，張延廷怒轟，先是海峽中線沒了，接著傳統空域線也沒了，最後只剩下領空，這樣台灣人民要怎麼安心？「沒有戰略縱深就沒有戰略預警，人家就在門口，你怎麼辦？」他強調當別人出拳時，若有安全距離還可以躲掉，因此對於空域喪失，政府不能視而不見。