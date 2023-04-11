日中兩國政府10日在東京舉行「海洋事務高級別磋商」，有關部門司局級官員等就東海等海洋相關問題展開探討。日方對中國在日本周邊包括中俄聯合行動在內的軍事活動趨於頻繁表達嚴重關切。鑒於中國大陸針對蔡英文總統訪美等而在台灣周邊實施軍演進行反制，日方向中方指出台灣海峽和平穩定的重要性。

共同社報導，出席磋商的日方人員有擔任團長的外務省亞洲大洋洲局長船越健裕，以及防衛省和海上保安廳負責人。中方出席者有外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，以及國防部和海警局等人員。雙方去年11月舉行了在線磋商。

由於新冠疫情，近幾年的海洋磋商均以在線方式舉行，此次是2019年5月後時隔約4年再次以線下方式實施。

雙方確認將為3月底設置完成的防務部門幹部間的直通熱線（直通電話線路）早日啟用推進協調工作，並就包括高層交流在內的防務部門之間加強溝通達成一致。

關於東京電力公司福島第一核電廠處理水（中方稱核汙染水）排放入海計畫，日方以中國持續對外發布未基於科學依據的訊息為由提出強烈抗議。

日方對中國在東海日中中間線的中方一側海域設置開採氣田設施表達嚴重關切。雙方確認就2008年達成共識的氣田共同開發繼續溝通。日方還要求中方對中國漁船在日本海優質漁場「大和堆」附近違法作業採取措施。