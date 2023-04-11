資深音樂人李坤城10年前因和小40歲的林靖恩熱戀交往，被貼上爺孫戀標前轟動一時，近日在林靖恩證實下，確認李坤城本月8日因大腸癌病逝，享壽66歲。近年李坤城生活低調，平時貼文不是分享玩寶可夢心得，就是發表對時事感觸，眼尖網友則發現他最後公開貼文恰巧停在一年前的4月8日，共有3大巧合，似乎早預言他過世日期。

李坤城過去最知名的作品為鳳飛飛《心肝寶貝》、羅大佑《火車》、羅大佑《青春舞曲2000》，而他熱愛音樂，有「黑膠教父」封號，更是第11、12、14屆的金曲獎流行音樂類評審，也是第12、14類金曲獎的總召集人，他早年有段婚姻，和前妻育有兩子，小兒子2014年於車禍過世，李坤城離婚後，2013年他公開交往好友的女兒，也就是小他40歲的林靖恩，兩人轟動的愛情還引來韓國媒體報導。

李坤城最後貼文停在去年4月8日。（圖／翻攝自李坤城臉書）

李坤城受訪時，多次表示會想娶林靖恩，但不會高調辦婚禮，只會邀請至親好友，而近年來他和林靖恩生活低調，沒想到久未傳出訊息，再登上媒體版面竟是過世的消息。眼尖網友則發現，李坤城去年身體狀況還可以時，曾在4月7日、4月8日連續發文悼念前總統府資政彭明敏、台灣寶島歌王文夏，並寫下：「雖然早已有心理準備，依然有淡淡的哀傷，淡淡的思念」。

李坤城去年也發文哀悼文夏老師。（圖／翻攝自李坤城臉書）

文中，李坤城先是提到與文夏老師的友情，「祝福老友文夏老師一路好走！我們一起記住生命中最美好的回憶、最美好的聚餐、喝酒、喝咖啡和歌唱」，並曬出多年前和文夏老師最後一次聚餐的照片，接著李坤城也悼念彭明敏，說：「二位長者可以含笑九泉，衷心祝福您們都能心慰安息」。未料一年後，李坤城在4月8日過世，他的公開發文也停在去年的4月8日，而前總統府資政彭明敏也是於4月8日離開人間，連續出現3個與4月8日有關的巧合，不禁讓網友感到非常驚訝。