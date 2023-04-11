祖墳風水可能關係到後代子孫的氣運，命理專家簡少年直言「7代都會有影響」。他也分享自身經驗，有次掃墓時，嬸嬸透露阿嬤託夢表示「家裡要遷墳」，當時長輩都認為太麻煩，沒想到接著就遇到政府官員稱該處要徵收，必須遷墳，家族成員都相當震撼。

簡少年在《新聞挖挖哇》節目中指出，7代的祖先對後世都會有影響，所以超渡祖先通常會翻閱族譜，往上查7代到清朝時期，「他們過得好，後代就會好」；如果有其中一個不太好，子孫就會出現不舒服。他舉例，如果胸椎不舒服，就是跟曾曾祖父有關；脖子有問題，則和曾祖父相關。

簡少年另外分享自家經驗，他說家中祖墳比較特別，阿公、曾祖父和曾曾祖父都葬在不同地方，每次掃墓都要跑好幾個地方。有次先掃阿公的墓，嬸嬸提到，過世的阿嬤有託夢給她，說家裡要遷墳，由於遷墳是一件相當麻煩又複雜的事，長輩當下都認為應從長計議。

結果掃完阿公的墳墓，一家人來到了曾曾祖父那邊，現場竟遇到政府官員，稱該地要徵收，他們必須遷墳。簡少年直呼「當下伯父還有我爸他們都很震撼，我阿嬤竟然這麼早就知道這件事，還跟嬸嬸講。」

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