曾於2019年肆虐玉米等多項農作物的秋行軍蟲，今年現蹤危害芋頭！3月間嘉義大學植物醫學系師生於嘉義縣中埔鄉芋頭田，採集到遭秋行軍蟲鑽蛀的地下球莖與蟲體，經中埔鄉農會植物醫師調查確認後，由台南區農改場及嘉義縣政府查報動植物防疫檢疫局，3月底公告為國內首例芋頭危害案件。

秋行軍蟲由芋頭葉部鑽蛀入地下莖。(台南區農改場提供／曹婷婷台南傳真)

台南區農業改良場及嘉義縣政府上月31日會勘，確認芋頭受到秋行軍蟲危害，秋行軍蟲至今已發現可危害國內番石榴（芭樂）、水稻、花生、薑、狼尾草、百慕達草、小米、薏苡、高粱、玉米及芋頭等11種作物。

台南區農改場指出，現場調查發生面積約0.07公頃，可見秋行軍蟲普遍鑽蛀地下莖，發生率約5至7成，同時，田間可見多種齡期蟲體，由於秋行軍蟲需於土壤中化蛹，以完成生活史，所以在一般在水田作物如水稻，較少見到秋行軍蟲，此次發生田區為廢耕的乾涸水芋田，可能因此助長蟲害，鄰近正常管理水芋田則未發現秋行軍蟲危害。

秋行軍幼蟲每一體節具4個斑點，腹部末端有明顯較大之4個黑點，成熟幼蟲之頭殼可見一倒Y形頭縫線。(台南區農改場提供／曹婷婷台南傳真)

秋行軍蟲是近年來國際間高度關注的入侵害蟲，台灣的秋行軍蟲防疫措施於2021年7月1日起進入第三階段，由農民自主管理，秋行軍蟲寄主範圍廣，除主要作物玉米外，近年間陸續於包括百慕達草、高粱、薏苡、小米、狼尾草、薑、落花生、水稻秧苗、番石榴、甘藍等多種作物上記錄發生，顯示其對於農作物危害性，不容小覷。

台南區農改場呼籲，農民作物栽培若遇蛾類蟲害應提高警覺，加強巡田監測，秋行軍蟲幼蟲每一體節具4個斑點，腹部末端背方有明顯較大的4個黑點，成熟幼蟲之頭殼可見一倒Y形頭縫線。針對種植芋頭種植，應導入害蟲整合管理，整合多種防治方式，依據防治基準正確使用鱗翅目害蟲核准登用藥，並遵守安全採收期，避免農藥殘留超量的風險。