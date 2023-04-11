信義房屋響應淨零排放的永續目標，4月起推出永續升級的夏季環保制服，讓制服不再是一次性產品，透過友善製造、舊制服再生，共同保護環境資源，更在制服袖口加入台灣百年來的氣候變遷的圖騰條紋，象徵對地球暖化的重視，全台500家分店、5000名同仁都可選擇換穿永續制服，成為「行走的永續大使」，深入社區與客戶分享永續理念。

根據BBC報導，每年全世界生產約1000億件衣服，其中570億件衣服被掩埋，但不同材質分解速度不同，天然纖維247天後才能被分解，化學纖維450年後才能被分解，且耗費環境資源；此外，更有250億件衣服被焚燒，造成1400萬噸的二氧化碳排放，需要種植2.44億棵樹才能彌補。

為了避免造成環境汙染，信義房屋新推出的永續制服採用可回收再製的「聚酯纖維(Polyester)」布料，讓衣服從原料到輔料皆使用可回收材質設計，生產，使用，廢棄的夏季永續制服還可還原成紗線，再生成新衣服，實現「零廢棄」的100%無限循環服飾。

信義房屋新推出的夏季永續制服兩側袖口端，加入台灣百年來的氣候變遷的圖騰條紋，象徵信義房屋對地球暖化的重視。（圖/信義房屋 提供）

而因應近年來各地氣溫節節高升，信義房屋表示，此次特別於永續制服兩側袖口端，加入台灣百年來的氣候變遷的圖騰條紋，從冷色調到暖色調，以分層線條，象徵信義房屋對地球暖化的重視。

信義房屋表示，ESG風潮已經影響各行各業，沒有人能置身事外，此次推出永續制服，讓同仁可以選購、換穿，不僅僅是制服，也能獲得永續觀念沉浸，並能成為與客戶分享的談資，增加連結與話題。

「因為永續，所以信任」信義房屋表示，創辦人周俊吉自40多年前寫下的立業宗旨，即載明合宜對待各利害關係人的信念，早於ESG風潮，即奠定永續概念，更持續培育人才、創新服務，讓同仁增進工作效率，客戶更獲得專業、貼心的服務，持續讓各利害關係人「共好」，獲得信任與幸福。