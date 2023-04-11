基隆第一分局某派出所一名林姓員警前年11月半夜值班時，遇到醉漢到局內報案，林員不理對方遭罵X你娘，醉漢因此被銬在戒護區長椅，後來向林員討菸抽，林員把菸丟給他，他再罵「我是乞丐嗎？」林員最後忍無可忍揮拳毆對方，把對方的頭壓在長椅上，被依公務員假借職務犯傷害罪判拘役30日。

判決書指出，該員警在基隆市警察局第一分局某派出所任職，前年11月27日晚間11時，男子到派出所報案，員警見他滿身酒氣，語意不清就沒有多加理會，男子後來就對員警以閩南語「X你娘」等語辱罵，事後被依侮辱公務員起訴，而該員警當時則以現行犯當場將男子逮捕。

男子被上銬在戒護區長條椅上約3小時後，在凌晨2時27分向該員警討一根香菸，員警因為大半夜被對方騷擾，心生不悅，就將香菸丟給對方，對方回嘴「我是乞丐嗎？」並丟還回去，員警當場大發怒火，脫下腰帶裝備，揮拳打男子背部，導致男子頭部撞到牆壁，男子頭部還被強壓在戒護區長椅上約30秒之久，後來有頭暈目眩的傷害，事後檢方經偵查後提起公訴。

檢察官與員警在審判外進行協商，被告已認罪，雙方合意以公務員假借職務上之機會犯傷害罪，處拘役30日，緩刑2年，檢察官聲請改依協商程序而為判決，法官同意。仍可上訴。

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