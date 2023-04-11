4名韓籍年輕人日前焦急夜衝中市大誠派出所，用英語加上比手畫腳報案，韓籍小辣妹哭喪著臉說，把放證件的皮夾遺落在計程車了。員警立即調閱路口監視器畫面過濾往來計程車，逐一連絡司機，找載送的曹姓司機，他在車內找到皮夾，還親送到派出所，「才15分鐘就找到了！」小辣妹露出開心笑容感動不已，讚嘆台灣警察及運將不但暖心，辦案效率真高。

台中市第一警分局繼中派出所所長陳宏模今天說，白姓韓籍年輕女子與友人來台旅遊，4月9日晚間9時40分許焦急地進派出所求助，他們用英文加上比手畫腳地指稱，他們在西區一家餐廳用完餐後，搭計程車到火車站下車，白女下車時不慎將皮夾遺落在車上。白女焦急地說，皮夾內有重要證件及信用卡，來台旅遊身處異鄉真的不知道怎麼辦。

員警了解案情後，立即調閱白女等一行搭車及下車地點附近路口的監視器畫面，過濾周邊往來的計程車，並逐一撥打電話詢問，終於找到載送曹姓司機，他不但在車內找皮夾，還願意親送送至派出所。

「才15分鐘就找到了！」白女開心又感動，見識台灣濃厚的人情味，對警察辦案效率驚訝、稱讚不已；員警回應表示，熱心服務無國界。