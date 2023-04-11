配合去年6月《國家安全法》以及今年1月《智慧財產案件審理法》三讀修正通過之條文，立法院院會今三讀通過《智慧財產及商業法院組織法》部分條文修正草案，將觸犯營業秘密罪的第一審刑事案件，改由「智慧財產及商業法院」審理。

司法院指出，此次修法是配合智慧財產案件審理法修正草案，也是回應外界對「保障護國群山安穩經營環境」的期待，就營業秘密訴訟保護制度進行修法，包括侵害一般營業秘密罪的第一審刑事案件，皆改由智慧財產及商業法院集中審理。

此次修法也依據去年6月8日總統公布《國家安全法》相關規定，增訂侵害國家核心關鍵技術的營業秘密第一審刑事案件，也由「智慧財產及商業法院」審理，將營業秘密保護提升至國家安全層級的保護體系。

三讀條文也增列商業調查官之任用資格範圍，為使商業調查官之來源更多元化，將現任或曾任財經事務組的司法事務官合計3年以上，成績優良並具證明者，列為商業調查官任用資格之一。