奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金日前分享一則往事，表示妻子剛當上護理師時，護理長告訴她休息時間「可以去跟醫師睡」，讓她大吃一驚，想說護理長怎麼這麼開放？於是她緊張地問學姐，才知道護理長說的是「去更衣室睡」，讓2萬網友看了笑翻，妻子最後還嘆，「後來老天爺還是懲罰我跟醫師睡，而且是睡一輩子」。

陳志金日前在臉書發文，分享妻子還是菜鳥護理師時的趣事，妻子說護理長告訴她，中午休息一個小時，可以找地方睡一下，但她不知道能去哪睡，護理長回說「你可以去跟醫師睡」，讓她傻眼「蛤？那不太好吧？」護理長則回她「有什麼不好？那是妳的權利！」

陳志金表示，結果妻子就一直看著醫師值班室不敢進去，心想護理長怎麼這開放，還說這是她的權利，但她看來看去，都沒有護理師學姐進去醫師值班室，開始懷疑是護理長想整她，最後她鼓起勇氣問學姐，學姐聽了大笑「護理長是叫妳去『更衣室睡』啦！不是叫妳去『跟醫師睡』！妳想太多了！」

陳志金聽完妻子的故事後哈哈大笑，差點把口中的飯吐出來，但下一秒妻子卻來個回馬槍，正色說道「可是，該來的躲不掉，後來老天爺還是懲罰我跟醫師睡，而且還要睡一輩子！」讓陳志金臉上的笑容瞬間僵住，直呼中計了，最後還呼籲資深護理師千萬別跟新人說「可以去更衣室睡」，要說「更衣間」。