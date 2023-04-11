從4月21日開始為期24天的第2次水星逆行，這時溝通及想法上，會有受阻及不順暢的情況，小孟老師在臉書上分享12星座如何抵抗水逆帶來的困擾，其中最容易被影響的前3名星座，依序為金牛座、牡羊座、獅子座不僅溝通表達上易出現雞同鴨講的情況，甚至事業上也會頻頻出錯，讓有心人士從中攪局。

▍第12名：天秤座

天秤座在水逆期間需留意在外旅行或出差時，特別是談論到宗教議題，切記保持友善態度，別表示太過強硬，而想去改變對方的認知。

▍第11名：巨蟹座

巨蟹座在水逆期間需留意人際關係方面問題，要清楚表明自己立場，不可隨著別人而輕易變動，才能讓別人對他們保持尊重態度。

▍第10名：雙魚座

雙魚座在水逆期間留意家人及長輩的溝通，可能會出現想法被打壓的情況，記得冷靜溝通，別讓想法過於虛幻不實際。

▍第9名：射手座

射手座在水逆期間需留意與合夥人的狀態，特別是需要簽約時，要說清楚講明白，避免誤會而變成訴諸法律的敵人。

▍第8名：天蠍座

天蠍座在水逆期間需留意在買賣不動產這方面，尤其牽扯到他人資產時，要更加注意，別過度掌控權利，試著雙向溝通會比較適宜。

▍第7名：摩羯座

摩羯座在水逆期間需留意與伴侶之間的相處，要懂得關心對方，不可表現過於強勢的態度，切記愛情的甜蜜是雙方製造出來的。

▍第6名：水瓶座

水瓶座在水逆期間需留意工作與健康的表現，容易會有不小心而造成身體受傷的情況，特別是身體出狀況時，在工作上別太過逞強比較好。

▍第5名：處女座

處女座在水逆期間需留意在職場上的態度，尤其在表達自己的主張時，別一直改來改去，這樣容易讓下屬或職員難以做事。

▍第4名：雙子座

雙子座在水逆期間需留意內心想法，在水逆期間容易有匱乏感與不安的感覺，很多事情不敢去做或有過多的擔心，這時應試著讓自己靜下心，穩定想法最重要。

▍第3名：獅子座：影響事業成效

受到水星與土星相位的關係，加重影響獅子座在水逆期間的事業表現，很多人會感到意外，因平常很在乎面子問題的他們，但這期間卻頻頻出錯，有點心不在焉，僅管獅子座事業心依舊重，但容易付出無法獲得相對的回報，因此他們務必要多加用心，凡事再三確認，畢竟很多事是無法預測的，特別是通訊或傳達方面，容易讓有心人士從中攪局。

▍第2名：牡羊座：影響溝通表達

牡羊座在水逆期間需留意溝通問題，容易衝動說錯話，造成人際關係的誤會，或在溝通表達上，顯得不夠用心或太隨意，讓別人不被尊重。特別是對親人，容易有秘密被發現，而有家庭之間的糾紛。在課業上也需注意理解跟表達方面，必免出現牛頭不對馬嘴的狀態。

▍第1名：金牛座：影響外在表現

金牛座在水逆期間最先受到影響，這時的他們會出現想法時常轉變、無法安定的現象。特別與人溝通時，說出的話可能讓人無法接受，自己的立場也常變卦，不僅會造成內心的焦躁不安，情緒也跟著受影響，導致生活不安定。另外近期也容易跌倒受傷，所以外出時不可發呆恍神，或使用傳送資料要記得備份，以免遺失檔案。