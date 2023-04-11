美國政府正式啟動規模530億美元的晶片法，但因提出申請補助的要求條件過於嚴苛，引發外界抨擊，像是台積電董事長劉德音就直言「有些條件無法接受」，根據路透社報導，台積電目前正與美國就晶片法案進行溝通，美國亞利桑納州設廠未來動向是否有轉變備受關注。

報導指出，台積電在一份簡短的聲明郵件中表示，目前台積電正與美國政府就晶片法案指引進行討論。原因是晶片法案引發公司對補貼標準的擔憂，該法要求接受補貼者未來必須與美國分享超額利潤，有嚴重洩漏關鍵商業機密的危機。

事實上，不只台積電對於美國晶片法案有疑慮，南韓總統尹錫悅先前也公開表示，美國晶片法案的相關規定讓三星與SK海力士感到擔憂。

經濟部長王美花昨受訪時則說，美國晶片法還在60天的法案評估期之內，不只台積電與美方持續溝通，經濟部也會密切關注相關進度，期盼不要因為法案細節而影響雙方合作。