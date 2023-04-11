現代人因吃太飽、吃太甜、吃太補等不良飲食習慣，經常出現胃食道逆流情況，一般都是吃西藥制酸劑，中藥也有制酸配方，但都只能治標，中國醫藥大學附設雲林縣北港媽祖醫院中醫部表示，中醫藉由疏通胃腸方式，可減緩胃食道逆流，再透過調理身體元氣，配合良好飲食習慣，便能有效從根本加以改善。

1名52歲婦女平時好吃甜食，飲食完後胸口到喉部經常有灼熱感，經西醫檢查，診斷為胃食道逆流，服藥雖有好轉，但一停藥症狀便又出現，難以根治。後來症狀更為明顯，吃甜食與辛辣食物就會有灼熱感，雖然喝溫開水可緩解，但伴隨口乾欲飲，且胃口雖好，但因擔心症狀愈來愈嚴重而不敢多食。

這名婦女到媽祖醫院中醫門診治療，羅煥奎醫師開立中藥加上給予正確的飲食衛教，病人在服藥後不適感減輕很多，配合貼「王不留行子」耳穴保健，睡眠與咽喉灼熱感得到很大改善，較不容易發生胃食道逆流情形，也能一覺到天亮。

改善胃食道逆流，媽祖醫院中醫師羅煥奎強調治根本固元氣。（張朝欣攝）

羅煥奎表示，改善胃食道逆流的中藥配方主要為厚朴、香附、獨活、蒲公英，厚朴可將不利胃腸的東西往下帶，香附則負責往上送，就像送走冗員般，讓胃腸不再死氣壅塞，恢復元氣與活力；獨活與蒲公英則負責將元氣往後帶貫通全身上下，這種疏通方式配合元氣調理，可有效從根本改善胃食道逆流。

羅煥奎指出，胃食道逆流是導致胃灼熱與消化不良最常見的消化系統疾病，大部分是不良的飲食與生活習慣造成，可透過改變過量飲食習慣，餐餐食用5至6分飽，配合中藥與穴位治療加以改善，若進食時有咽梗感、食道灼熱感，以及反胃想吐、胸口疼痛、喉嚨異物感，請盡早就醫檢查。