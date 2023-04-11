根據大陸國家統計局11日網站公告指出，3月全大陸居民消費價格（CPI）年增率上漲0.7％。其中城市上漲0.7％、農村上漲0.6％；食品價格上漲2.4％、非食品價格上漲0.3％；消費品價格上漲0.5％、服務價格上漲0.8％，合計1­到3月平均CPI較去年同期上漲1.3％。

從單月變化來看，3月CPI較上月下降0.3％。其中城市下降0.3％、農村下降0.3％；食品價格下降1.4％、非食品價格持平；消費品價格下降0.5％、服務價格上漲0.1％。

細項來看，3月食品煙酒類價格較上年同期上漲2.1％，影響CP上漲約0.59個百分點。食品中，鮮果價格上漲11.5％，影響CPI上漲約0.24個百分點；蛋類價格上漲7.8％，影響CPI上漲約0.05個百分點；畜肉類價格上漲4.6％，影響CPI上漲約0.14個百分點。

其中豬肉價格上漲9.6％，影響CPI上漲約0.11個百分點；糧食價格上漲2.0％，影響CPI上漲約0.04個百分點；鮮菜價格下降11.1％，影響CPI下降約0.28個百分點。

其他七大類價格較上年同期五漲兩降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲2.5％、1.4％和1％，衣著、生活用品及服務價格分別上漲0.8％和0.7％；交通通信、居住價格分別下降1.9％和0.3％。