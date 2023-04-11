大陸全球化智庫高級研究員何偉文11日在大陸《環球時報》撰文指出，美國商務部多名高官據稱將於本周訪問北京和上海，為部長雷蒙多今年稍晚可能訪中行程奠基。此外，特斯拉9日表示將在上海開設儲能工廠。這些消息均給處在困難中的中美經貿關係帶來新鮮空氣。在中國發展高層論壇期間到訪中國的蘋果董事長庫克明確表示，蘋果立足中國的長期計畫沒有改變。美中貿委會會長艾倫到北京前也表態，美國企業對繼續開拓中國市場充滿期待。

更多積極因素來自美國不少的州和地方。不久前奧勒岡州政府與友好省市天津市政府、福建省政府共同主辦第二屆中國-奧勒岡氣候變化與可持續發展論壇。福建省和奧勒岡州還舉辦會議，專門探討雙方國家公園、省州公園在氣候變化領域的合作。中國駐舊金山總領事張建敏3月初訪問奧勒岡州，受到州長和州兩院議長熱情接待。類似這樣的州還有很多。美國州地政府一般說來並不認為中國對自身可能帶來什麼「威脅」，相反希望尋求與中國的合作機會，增加當地就業和稅收。

何偉文稱，上述動態證明了兩點。一是，美國政府對中圍堵、「經濟脫鉤」的政策並不代表美國企業，也不改變中美經濟互補的客觀現實。。二是，華盛頓致力於對華「經濟脫鉤」的政策並不代表各州和地方政府，更不代表美國民眾。

2022年第四季以來，中美雙邊貿易出現明顯下滑。中國海關統計，今年前兩個月，雙邊貿易總值為7029.8億元，下降10.6％。其中，對美國出口4941.1億元，下降15.2％；自美國進口2088.7億元，增長2.8％；對美貿易順差2852.4億元，收窄24.9％。美國失去長期以來中國最大出口市場地位。據美國經濟分析局統計，2022年中國降為美國第四大交易夥伴；並失去長期以來美國最大進口來源的地位退居第二位。

何偉文強調，這種由於政治操弄帶來的雙邊貿易下滑，因違反經濟規律，不符合美國企業、地方和民眾利益，因此難具可持續性。

第一，美國在中國的全球貿易板塊分布中並非不可替代。2018年到2023年前兩個月，美國占中國全球貿易比重下降了2.3個百分點，同期東協上升2.7個百分點，歐盟加英國上升0.6個百分點；抵消美國占比下降而有餘。同期美國在中國出口中的比重下降5.1個百分點，東協和歐盟（加英國）合計增加5.1個百分點。

第二，上述中美雙邊貿易的下滑顯示了美國供應鏈的地域不完整性。2023年1月，提供不可或缺中間品的環太平洋地區，對美出口減少110.1億美元。其中除了從中國進口減少95.9億美元外，從其他地區進口也減少14.2億美元。越南、印度等「取代中國」的情況並未出現。

第三，它也顯示了美國晶片領域供應鏈的不完整性。據波士頓諮詢公司估計，僅僅由於對華為斷供，美國半導體行業收入就將減少48％。在半導體生產設備上對中國的封控，已經使2022年美國該領域的出口減少了50％。截至2023年2月，美國半導體行業已經裁員7.9萬人。

第四，從中國進口下降直接影響到美國民眾的切身利益。美國國際貿易委員會最近發布報告，2022年美國電腦及電子、音響設備等從中國進口下降25％，國內價格則上漲3％-4％。美國家庭將為此埋單。

何偉文表示，國際貨幣基金最近估計，中美關係緊張可能會使全球GDP損失約2％。因此從長遠看，在堅決反對華盛頓對中冷戰思維、圍堵打壓、脫鉤斷鏈的同時，應當努力尋求對話，尋求管控分歧、避免衝突，爭取一切可能的合作領域和具體項目。與此同時，也要面向「基層」，面向一切有誠意、有需要發展對中經貿合作的美國經貿團體、地方政府、廣大企業和廣大民眾，積極發展一切有利於雙方的經貿合作。