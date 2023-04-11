達賴喇嘛在公開場合中要求男童「吸我的舌頭」的影片近日在網路上瘋傳，他的辦公室昨（10）日發文道歉，指出達賴喇嘛對此感到遺憾，強調他只是在開玩笑，不過許多網友仍無法接受，砲轟「噁心」。

達賴喇嘛2月在公開場合中對一名男童說「吸我舌頭」，舉止遭到砲轟。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、新德里電視台（NDTV）報導，2月印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）的一場公開慈善活動上，一名男童走向達賴喇嘛詢問「我能擁抱你嗎？」

87歲的達賴喇嘛隨即邀請男童上台，讓男童擁抱他，接著達賴用手指著自己的嘴唇說「我想最後是這裡」，他托起男童的下巴往他已經嘟起的嘴唇湊過去，親了男童一下，此舉引發在場信徒一陣熱烈掌聲，達賴喇嘛自己也開心地笑出聲來。

You didn’t just hug the boy though, you asked him to ‘suck your tongue.’



Why leave that bit out? 🤔pic.twitter.com/Nz2aSYxAZD — Samirah (@SameeraKhan) April 10, 2023

他持續托著男童的下巴，把額頭湊向男童，他眼睛盯著男童約10秒後表示，「然後，吸我的舌頭」，一邊說一邊用手指向自己的嘴巴，接著就向男童伸出舌頭，一邊把頭湊向男童，這時現場傳來一陣笑聲，達賴自己也笑了出來。

這段影片後續在網路上瘋傳，引發軒然大波，許多網友砲轟「噁心」、「不得體」，有網友質問「他為什麼要撫摸小男孩，還要求『吸我舌頭』」。

達賴喇嘛辦公室昨日透過推特發布聲明道歉，聲明指出：「聖者希望為了他的言詞可能造成的傷害，向男童及他的家人、以及世界各地的友人道歉。」

聲明稱：「聖者經常用純真、鬧著玩的方式戲弄他接見的人，就算是在公共場合或是有攝影機的地方。他對這起事件感到遺憾。」

不過這篇道歉文並未平息民眾怒火，印度兒童權益組織「Haq」回應「譴責所有形式的虐待兒童行為」，該組織說，「有些媒體提到展示舌頭是一種藏人文化，但影片顯示的絕對不是任何文化表達，就算是，這類文化表達也令人無法接受。」

也有網友留言，伸出舌頭確實是藏族表達尊重的方式，但不包含吸吮。

達賴喇嘛辦公室發布道歉聲明後，底下仍有許多網友留言「無法接受」、「噁心」，有人酸他「需要精神指導」、「一點也不喇嘛」，更有人咒罵「戀童癖」。

這已非達賴喇嘛頭一次爆出發言爭議，2019年他接受英國廣播公司（BBC）專訪時曾表示，如果出現女性達賴喇嘛，那對方「應該更有吸引力」，他後續為自己的不當發言道歉。2018年他談及愈來愈多非洲難民進入歐洲的情形，他說：「整個歐洲最終會變成穆斯林國家？不可能，或變成非洲國家？這也不可能。」他補充說，歐洲最好還是維持給歐洲人。