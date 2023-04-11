被稱為鴻海集團旗下「最具狼性」的公司、工業電腦大廠「樺漢科技」前資深經理劉恒維，2021年愛上1名17LIVE正妹直播主「apple女孩」，狂撒200萬元「斗內」讓該女成為當月冠軍，他想請女方喝咖啡遭拒，竟假冒獲鴻海、樺漢公司授權，向17LIVE公司佯稱鴻海、樺漢將投資入股17公司，要求17公司提供財務報表及現金流量表，作為投資評估，事後17公司因無增資計畫而拒絕，卻懷疑劉男藉此竊走公司營業祕密而提告，台北地檢署11日依詐欺未遂、偽造文書罪及違反《營業秘密法》起訴劉男。

樺漢科技成立於1999年7月12日，為鴻海轉投資的工業電腦廠，樺漢2014年股票上市後，啟動了12個重大併購投資案，被稱為鴻海集團旗下「最具狼性」的公司。

本案緣於2021年3月間，劉男對正妹直播主「apple女孩」瘋狂「斗內」展開追求，曾一個月狂撒200萬元，劉男因一再邀女方喝咖啡，女方每次都以臨時有事或家人生病等作為藉口，自認遭女方玩弄感情，憤而多次找平台客服要求解決，還一度鬧上媒體；但不料劉男事後竟假藉鴻海有意併購入主17LIVE，騙平台提供營業秘密資料，因此惹上官司。

起訴指出，英文名「Mark Liu」的劉男，2019年3月至2021年9月擔任樺漢公司智能邊緣物聯網事業處經理、資深經理，負責工業電腦系統之工業自動化部門業務。

但劉男利用樺漢「併購天王」的特性，於2021年6月間向英屬維京群島商藝啟公司17LIVE的財務長、法務長佯稱，他是樺漢公司工業物聯網及企業併購部門董事，有權代表鴻海、樺漢向17公司提出投資入股協議，要求17公司提出109年度財報及最近的現金流量表，作為鴻海及樺漢公司實地查核、投資評估用。

17公司誤信，於2021年6月21日向劉男提出投資保密協議，劉男在職稱欄位上偽簽「Mark Liu」，事後因17公司並無營運資金增集計畫，2021年8月30日以電子郵件向劉男拒絕，劉男並未取得17公司的營業祕密，但17公司起疑，向北檢提告偵辦。