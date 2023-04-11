2019年通過的海洋基本法明定政府要在2年內制定以生態系統為基礎的海洋保護區規─「海洋保育法」，但至今行政院只送出「海洋產業發展條例」草案，而海保法卻遲遲不見蹤影，綠色和平今天表示，除了民進黨團外，其他各黨的總召都已承諾希望在本會期通過海保法，「誰在擋就很明顯了」。

綠色和平在路燈上拉起「三讀海洋保育法 NOW！」布條。（林良齊攝）

綠色和平在路燈上拉起「三讀海洋保育法 NOW！」布條，並標註支持的26名委員及其他未回應海保法立法草案的立委們，綠色和平洋專案主任鍾孟勳表示，去年至今已有6部海洋保育法草案在立法院待審議，而行政院卻遲遲未把海保法送至立法院中審查，若未能在本會期三讀，則可能因為屆期不續審導致前功盡棄。

綠和和平今天邀請立法院各黨總召與會，除了民進黨總召柯建銘未參加外，其他政黨的總召皆有與會。

邱顯智表示，台灣為海洋國家、具有豐富的海洋資源，但在開發之前，一定要先做好海洋保育，再去談風力發電等資源開發，要求一定要先通過海洋保育法，讓後代子孫享有海洋資源；邱臣遠說，海洋保育法為本會期民眾黨的優先法案，且本會期為本屆立委最後的法案會期，呼籲各黨團合作，有效推動海洋政策。

曾銘宗說，對綠色和平推動的海洋保育法感到敬佩，保育及產業發展要取得平衡，如果這一代拼命開發、則資源恐會枯竭，海委會主委管碧玲接任時也曾承諾過海洋保育法，呼籲行政院盡速送草案來至立法院審查，以讓開發及保育可以平衡。

鍾孟翰提及，目前行政院卻先送出海洋產業發展條例草案，明顯就是開發重於保育，但應該要先瞭解海洋可以承受多少開發後再開發，呼籲應同時海保法應優先於海洋產業發展條例審查。