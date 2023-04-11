有意角逐國民黨台北市第6選區（大安區）立委提名的前市議員羅智強，昨（10）日遭民進黨高雄市議員鄭孟洳爆料，去年桃園拜票期間卻在高雄有消費紀錄，明顯違反政治獻金法。對此，羅智強子弟兵、台北市議員楊植斗痛批，鄭孟洳面對高雄市長陳其邁9萬元餐費一事不敢吭聲，也認為泛綠現在會對羅發動猛攻，是因為最怕他。

楊植斗今於臉書發文指出，羅智強在大安區勤跑基層，讓潛在挑戰者備感威脅，幾乎每個泛綠候選人的起手式就是先攻擊他，連遠在高雄的鄭孟洳都來蹭聲量、拿收據質疑他為何來高雄。

楊植斗怒嗆鄭孟洳，指陳其邁在選舉期間，去屏東吃了9萬多元的餐宴，結果鄭連一聲都不敢吭，「綠能你不能，真是個小人」。

楊植斗指出，這些泛綠候選人狂打羅智強的目的，除了拉抬自己聲勢，也是在羅身上戳幾個小洞，讓他慢慢流血，因謠言雖然容易破解，可要闢謠就得跑斷腿，尤其面對接下來的黨內初選，再強的戰將也會滿身傷。

楊植斗表示，他已示警羅智強，民進黨和側翼小黨準備「出菜」抹黑，面對攻擊一定要用力回擊，幫在野黨打響2024的前哨站。