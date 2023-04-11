南韓啦啦隊女神李多慧震撼宣布加盟中職樂天桃猿「樂天女孩（Rakuten Girls）」，而她也在昨（10）日抵達桃園機場準備14日她的首場應援活動，而在樂天公布的應援陣容中卻不見林襄的身影，讓許多球迷有些失望，對此，林襄經紀人也回應了。

樂天女孩官方粉絲專頁於昨（10）日上傳本周應援班表，這也是李多慧加盟樂天以來的首次登台，她將於14、15、16日連三天於場邊應援，不過名單中可見成員苡萱、Yuri、雅涵、孟潔、琳妲等10多位女孩，卻未見到林襄，引起留言區許多球迷討論「每天都沒有襄」、「林襄不用上班？」、「三天都沒林襄？」對此，根據《NOWnews今日新聞》報導，林襄經紀人莉奈回應，林襄剛好那3天在日本有工作無法排班。

然而，在昨（10）日已經抵台的李多慧身穿白色緊身短版上衣，搭配寬鬆棉褲辣秀螞蟻腰，雙手比手指愛心現身桃園國際機場，照片曝光後，許多球迷湧入留言區「歡迎來台灣」、「終於等到了」、「今天開始當樂天啦啦隊球迷」、「那個腰應該只有22吋」、「真的很慧，請到最強洋將啦啦隊」、「整個桃園空氣現在都香的」、「連我不看棒球的同事都知道李多慧」、「這次真的香」。

事實上，李多慧曾在影片中提到，之所以會加入樂天是想多累積海外經驗，認為在海外擔任啦啦隊員是得來不易的機會「一定要抓住，就決心去台灣了」雖然在台的薪水酬勞比在韓國高一些，但她強調自己絕對不是因為錢加入，另外，她提到在台灣的住宿都會由樂天提供，讓她感到非常貼心。