大腦在一生中不斷在地改變，並決定人的生活表現，包括決策力、自制力、創造力、記憶力、專注力等，而腦細胞每5個月就更新一次，飲食是腦細胞最重要的營養來源，營養師分享5個增進腦力的飲食方式，包括多喝水、減少熱量攝取、每周至少吃一次魚、多吃彩虹蔬果、適量攝取好澱粉。

營養師酈月慧在其臉書粉專上表示，多喝水對人體很重要，每天應該要喝足2500cc的白開水，因為大腦80%是水，只要輕微脫水，會增加「壓力荷爾蒙」的分泌，長期過量的壓力荷爾蒙會造成大腦永久的損傷。

其次是減少熱量攝取，她表示，少吃一點可讓人活久一點，控制體重可降低心臟病、癌症和肥胖導致的中風，也因而可保護大腦功能。

第三點為每周至少吃一次魚，因為鯖魚、秋刀魚等魚類富含DHA，而DHA是大腦和細胞膜與腦部突觸的主要成份，另許多魚類富含的Omega-3脂肪酸有助於平穩促進情緒和正面情緒。英國醫學期刊曾發表「一周至少吃一次魚」可降低33%失智症風險。

第四為吃彩虹蔬果，蔬果中的抗氧化營養素，例如維生素C、E、β-胡蘿蔔素與植化素，可降低自由基對大腦的傷害。第五則為適量攝取好的澱粉，因為澱粉有助於合成快樂荷爾蒙，讓人放鬆、提升睡眠品質，還能降低對食物的慾望，好的澱粉包括燕麥、藜麥、玉米、南瓜、地瓜等，可平穩血糖又可保護大腦。