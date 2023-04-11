資深藝人、同時也是知名電視劇《新台灣奇案》製作人的「台灣阿姐」郭美珠，從歌仔戲出身闖蕩演藝圈數十載，一生為台灣影視文化帶來諸多貢獻，14年前好不容易走出乳癌第二期陰霾，沒想到最近檢查發現二度罹癌，讓她淚吐：半條命快沒了。

郭美珠12年前曾因乳癌二期而切除右邊乳房，原本復原情況良好，當時她幽默自嘲「我頭髮剛長出來像刺蝟一樣」，豈料今年檢查又發現乳癌復發，上周緊急動刀切除左胸，「上次我從肚子挖肉做重建，一次刮一點像橘子瓣一樣塞進去，但這次沒做了。」

郭美珠也透露詳情，她因為疫情2年沒回診，3月看醫生超音波一照不對勁，醫生發現情況危急，必須馬上動刀，但是高齡73歲的她血壓高達兩百多，連麻醉師都說血壓若降不下來，「麻醉一打人可能就沒了」，

心繫節目《新台灣奇案》的她忍不住感嘆道，非常擔心自己的身體狀況：「如果要我化療、電療一起做，真的直接死了算了，我光現在就半條命快沒了，要不是為了《新台灣奇案》，真不知道是為誰在活啊我？」所幸手術順利結束，郭美珠也在家中修養，表示：「狀況還好吧？我會努力的，先調適一下心情」