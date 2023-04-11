一年一度的「2023龍岡米干節」即將在22日開跑，為期2個周末的「水花火舞」慶典一路熱鬧到5月1日，不但過去因疫情停辦2年的長街宴將強勢回歸，更睽違5年再度回歸在地商圈舉辦，以在地辦喜事的精神結合周邊超過50家的米干店，邀請大家一起走進龍岡，認識異域文化、孤軍歷史，更要品嘗不可錯過金三角美食。

停辦2年的長街宴將強勢回歸於22日晚間登場。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龍岡米干節即將在4月22日至5月1日的周末假日舉辦，首周以緬泰傳統活動「潑水祈福」為主題，第2周則有雲南少數民族的「火把求吉」活動，25日至28日則推出平日限量深度的文化體驗。

停辦2年的長街宴將強勢回歸於22日晚間登場。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

觀旅局指出，米干節首周活動，除潑水、浴佛等傣族傳統體驗，隨著防疫政策鬆綁，最受民眾歡迎、詢問度最高的「長街宴」重磅回歸。長街宴以哈尼族「簸箕手抓飯」形式呈現，「簸箕」盛裝多道雲南特色佳餚，透過手抓飯的食用方式，體驗族人享用盛宴與代表象徵豐收和團結意象。

長街宴菜色多樣菜色包括芭蕉葉包燒肉、雲南炒臘肉／傣味酸木瓜雞等，當然菜色也將依據當日忠貞市場的新鮮食材調整，展現長街宴「食當季，食在地」的特色。

停辦2年的長街宴將強勢回歸於22日晚間登場。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

長街晚宴時間為4月22日下午5點至晚上8點，地點於忠貞新村文化園區舉辦，報名時間為4月12日上午10時起於Accupass網站開放報名，每桌體驗價3000元（每桌以6人為一單位），數量有限，額滿為止，趕快揪團親朋好友一起吃長街宴。

長街宴Accupass報名網址： https://www.accupass.com/event/2303280416144165430200

2023龍岡米干節活動訊息請搜尋官網： https://ricenoodlefestival.tycg.gov.tw/